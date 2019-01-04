''Огонь!'' Откровенное фото Каменских вызвало ажиотаж в сети

Украинская поп-дива Настя Каменских опубликовала новый откровенный снимок в купальнике, чем вызвала ажиотаж среди поклонников.

Фотография появилась на странице артистки в Instagram. "Feliz navidad", — написала Каменских, поздравив подписчиков с Рождеством на испанском языке.

На снимке, выполненном в черно-белых тонах, она позирует в темном топе купальника, демонстрируя пышные формы.

instagram.com/kamenskux

Всего за 4 часа после публикации пост девушки собрал более 117 тысяч лайков и множество лестных комментариев.

"Невероятно красивая", "Ох, чертовка!", "Секси", "Как всегда бомба", "Королева", "Огонь!" — пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенным образом, опубликовав целую порцию горячих фото со своего выступления.