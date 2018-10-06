''Одинокая старуха'': Лорак раскритиковали за ''пошлое'' видео

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, озадачила поклонников неоднозначным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram, подписав: "Прекрасно, когда день начинается с j_point".

В частности, певица засняла краткий ролик, как стояла перед зеркалом и красовалась кольцом на пальце, поднеся его к губам. А J-Point – это ювелирный бутик.

Однако, большинство пользователей сети так и не поняли, к чему это видео со странными телодвижениями. Поклонники увидели у ролике пошлость, а некоторые даже назвали певицу "старухой".

"К чему этот пост", "Ты уже сходишь с ума", "Лорка занимается оральным сексом со своим пальцем. Хм. Что-то новенькое", "Брать что-то рука набита", "Лорка уже старуха! В 40 лет ей уже никого не найти! Будет доживать в одиночестве", "Нужен человек, который за Вас бы писал посты. А то не интересно", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала грустные снимки, вызвав тем самым жалость у поклонников.