''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

46-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками сексуальным снимком.

Актриса сфотографировалась в роскошном номере отеля в Токио. Она стоит в ярко-красном нижнем белье посреди комнаты, буквально заваленной одеждой, как бы выбирая, что надеть. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Распаковка", – подписала звезда кадр.

"Детка, ты шикарная", "Красивая", "Как всегда великолепна", "Очень хорошо! Как всемирно известное хорошее вино", – написали пользователи соцсети.

Instagram@heidiklum

Instagram@heidiklum

Instagram@heidiklum

Instagram@heidiklum

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Клум обнаженная Instagram@heidiklum

Модель в купальнике Instagram@heidiklum

Клум в октровенном белье Instagram@heidiklum

Хайди Клум Instagram@heidiklum

Как сообщал OBOZREVATEL, модель Хайди Клум беременна от гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше ее на 20 лет. От двух предыдущих отношений у нее уже есть четверо детей.

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