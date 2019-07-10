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''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

2.7т Читать материал на украинском

46-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками сексуальным снимком.

Актриса сфотографировалась в роскошном номере отеля в Токио. Она стоит в ярко-красном нижнем белье посреди комнаты, буквально заваленной одеждой, как бы выбирая, что надеть. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Распаковка", – подписала звезда кадр.

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"Детка, ты шикарная", "Красивая", "Как всегда великолепна", "Очень хорошо! Как всемирно известное хорошее вино", – написали пользователи соцсети.

''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

Instagram@heidiklum

''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

Instagram@heidiklum

''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

Instagram@heidiklum

''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

Instagram@heidiklum

OBOZREVATEL предлагает другие откровенные фото звезды:

Клум обнаженная

Клум обнаженная

Instagram@heidiklum

Модель в купальнике

Модель в купальнике

Instagram@heidiklum

Клум в октровенном белье

Клум в октровенном белье

Instagram@heidiklum

Хайди Клум

Хайди Клум

Instagram@heidiklum

Как сообщал OBOZREVATEL, модель Хайди Клум беременна от гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше ее на 20 лет. От двух предыдущих отношений у нее уже есть четверо детей.

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