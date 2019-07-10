''Очень горячо'': Хайди Клум восхитила сеть откровенным снимком

46-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками сексуальным снимком.
Актриса сфотографировалась в роскошном номере отеля в Токио. Она стоит в ярко-красном нижнем белье посреди комнаты, буквально заваленной одеждой, как бы выбирая, что надеть. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Распаковка", – подписала звезда кадр.
"Детка, ты шикарная", "Красивая", "Как всегда великолепна", "Очень хорошо! Как всемирно известное хорошее вино", – написали пользователи соцсети.
Instagram@heidiklum
Instagram@heidiklum
Instagram@heidiklum
Instagram@heidiklum
OBOZREVATEL предлагает другие откровенные фото звезды:
Клум обнаженная
Instagram@heidiklum
Модель в купальнике
Instagram@heidiklum
Клум в октровенном белье
Instagram@heidiklum
Хайди Клум
Instagram@heidiklum
Как сообщал OBOZREVATEL, модель Хайди Клум беременна от гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше ее на 20 лет. От двух предыдущих отношений у нее уже есть четверо детей.
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