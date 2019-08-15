"Очаровательная украиночка!" Похудевшая Лорак сверкнула грудью в образе "золотой рыбки"

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, вызвала восторг в сети стройной фигурой.

Новые снимки артистка опубликовала в Instagram. Лорак засветила грудь в коротком платье, в котором пользователи сети сравнили ее с "золотой рыбкой".

"Безумно красивая", "Прямо как золотая рыбка", "Красотка", "Шикарное платье", "Красивая и скромная", - пишут поклонники.

Ани Лорак Instagram

Ани Лорак Instagram

Некоторые фанаты также напомнили об украинских корнях девушки, заявив, что ждут ее на родине.

"Очаровательная наша украиночка. Ты прекрасна", "Украинская красотка", "Украине вас очень не хватает!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.

Позже стало известно, что Яна Беляева ушла от экс-супруга Лорак.

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