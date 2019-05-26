"Обвисшая грудь!" Экс-"ВИА Гра" в откровенном наряде нарвалась на жесткую критику

Экс-солистка "золотого состава" украинского коллектива "ВИА Гра" Альбина Джанабаева нарвалась на критику из-за яркого образа.

В Instagram певица опубликовала снимки с Каннского фестиваля: "Каждый гость, вышедший на дорожку, чувствует себя звездой. Красивый праздник, красивые люди, искусство, кино", - поделилась Джанабаева впечатлениями.

Внимание пользователей сети привлекло красное платье артистки, которое подчеркивало ее пышную грудь. Также им не понравилось отсутствие яркой прически у певицы.

"Мать, выкормившая двоих детей, уже имеет право не оголять свою обвисшую грудь! Не позорьтесь", "А почему корни волос не покрашены к Каннам?" "Кто ж на красную дорожку наряжается в красное платье?" - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джанабаева, которая вышла замуж за известного певца Валерия Меладзе, впервые рассказала подробности об их скандальном романе.

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