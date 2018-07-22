"Обожаю вас, соотечественники!" Известный украинский музыкант рассказал, как попал на автохамов в Киеве

Солист украинской группы Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал о том, как 22 июля попал в неприятную ситуацию на пустой воскресной дороге в Киеве.

"За пять минут (я на smart) на абсолютно пустой воскресной дороге, меня сначала подрезает Range Rover, потом сгоняет с ряда Prado! Обожаю вас, соотечественники! Мы - Европа!", — написал Шуров на своей странице в Instagram, сопроводив свой пост забавными хештегами и веселым селфи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей Skoda. Машина на еврономерах врезалась в фонарный столб. Фото и видео с места происшествия смотрите у нас на сайте.