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СпортLady

"Обожаю вас, соотечественники!" Известный украинский музыкант рассказал, как попал на автохамов в Киеве

2.5тЧитать новость на украинском

Солист украинской группы Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал о том, как 22 июля попал в неприятную ситуацию на пустой воскресной дороге в Киеве.

"За пять минут (я на smart) на абсолютно пустой воскресной дороге, меня сначала подрезает Range Rover, потом сгоняет с ряда Prado! Обожаю вас, соотечественники! Мы - Европа!", — написал Шуров на своей странице в Instagram, сопроводив свой пост забавными хештегами и веселым селфи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей Skoda. Машина на еврономерах врезалась в фонарный столб. Фото и видео с места происшествия смотрите у нас на сайте.

Персона
Дмитрий Шуров
Место
УкраинаКиев
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Khasyanov Oleg
Khasyanov Oleg
Чтобы с ряда никто не сгонял, нужно ПДД соблюдать, занимая свободный правый ряд... И нервы сохранишь и машинку.
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