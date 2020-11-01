Сергей Бабкин о дне рождения в бане, протестах артистов и клипе "Де би я". Интервью

Сергей Бабкин – один из самых светлых и позитивных артистов украинского шоу-бизнеса. Сам певец раскрыл секрет, как он справляется со стрессом. Все просто – нужно проговаривать все спорные моменты и не позволять копиться внутри негативу. Также он рассказал о первом опыте работы в проекте "Супер топ-модель по-украински", и съемках долгожданного клипа на песню "Де би я".

О протестах артистов против запрета концертов и грядущем дне рождения читайте в интервью OBOZREVATEL.

Концерт Сергея Бабкина Пресс-служба Сергея Бабкина

– Сергей, одно из важнейших событий 2020 года для вас – это выход долгожданного клипа на песню "Де би я". Расскажите о съемках, какие нюансы и интересные случаи произошли на площадке?

– Это действительно невероятно, что спустя три года после выхода трека, мы сняли и выпустили видеоклип на него сейчас! Для сьемок мы отправились в настоящее путешествие по Украине – снимали в Каменец-Подольском, Хотине и в Бакоте. Меня так восхитила украинская природа, хотя я был много где в Украине, но вот в таких небольших городах, как Хотин и Бакота еще не бывал. И как же там красиво! Снимали мы несколько дней и это был очень насыщенный и слаженный процесс. Впервые, наверное, за весь мой опыт самых разных сьемок мы ни на минуту не выбились из тайминга, нигде не задержались и прожили эту историю на полную.

– Кто был автором идеи клипа, долго ли "вынашивали" его в голове? Что хотели показать, донести зрителям с помощью этой работы?

– Режиссерами и операторами видео были итальянский режиссерский дуэт Bellone + Consonni Directors. Познакомились мы с ними во время сотрудничества над одним мега-масштабным проектом. Разговорившись, поняли, что на песню "Де би я" у нас так и нет видеоработы. В итоге, они предложили нам ее снять, став авторами идеи.

Я не устану повторять, что именно это видео раскрыло песню "Де би я" с другой стороны, ведь эта композиция не только о любимой женщине! Она также о маме, об Украине, о Боге. Видео помогло раскрыть историю глубже, и я надеюсь, что зрители тоже смогли это увидеть и почувствовать.

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина Пресс-служба Сергея Бабкина

– Сергей, вас и вашу семью также не обошел коварный коронавирус. Расскажите, как семья пережила этот период?

– Как только подтвердили положительные тесты на коронавирус – очень расстроилась Снежана. Я ее всячески успокаивал и неустанно повторял, что все точно к лучшему. Да, было страшно, непонятно, как с этим быть и куда в первую очередь бежать. Но мы обратились, в первую очередь, к нашему семейному врачу Андрею Пенькову и лечились под его чутким руководством. Наш доктор сразу сказал нам, что "COVID-19 – это очень коварный вирус, который требует к себе огромного уважения". Поэтому, мы, конечно, следовали всем указаниям и не занимались самолечением.

Самым трудным периодом были первые несколько дней – у меня была очень высокая температура. Было такое ощущение, будто на меня вылили воду – я все время был мокрым. Болела голова, ломило тело, но, к счастью, все обошлось без жестких последствий и усложнений. Лечение нам обошлось недешево, у меня и Снежки оно было разное, соответственно нашим анализам. Но мы еще и сдавали тесты много раз, когда уже чувствовали себя лучше, так как думали, что все прошло.

Сергей Бабкин с женой и детьми Пресс-служба Сергея Бабкина

– Из-за карантина шоу-бизнес "стоит". Как изменился формат вашей работы в период пандемии, от чего пришлось отказаться? Поддерживаете ли протест артистов против запрета концертов?

– Я воспринял карантин с воодушевлением к чему-то новому. За это время я устраивал и онлайн-квартирник, и просто вел беседы с подписчиками в Instagram-лайвах. Но все равно, не могу сказать, что такие истории заменят живые выступления. Мне есть с чем сравнить, так как во время карантина у меня были концерты – квартирники в Харькове и Киеве, большой сольный концерт группы 5’Nizza. Мы проводили их по всем карантинным нормам.

Я понимаю тех артистов, которые устраивают протесты, потому что концерты – это наша главная деятельность и заработок. В период карантина всем очень сложно, но я верю, что скоро мы сможем радовать наших слушателей и зрителей с новыми силами и главное – в безопасности и комфорте!

Концерт Сергея Бабкина Пресс-служба Сергея Бабкина

– Карантин для многих семей стал испытанием, как ваша семья пережила самоизоляцию, как справлялись и спасались от ссор, возможных скандалов? Дайте нам свой рецепт антистресса!

– В отличие от других, мы и до карантина проводили со Снежкой 24/7 были вместе, поэтому этот период для нас не стал чем-то новым в отношениях. Наоборот, мы смогли намного больше времени уделить семье, что раньше не всегда получалось из-за сложных графиков. У детей свой распорядок дня, они учились в онлайн-школе, потом делали уроки. Мы много времени проводили с маленьким Елисейчиком, занимались бытом, находили время для себя.

Что касается рецепта антистресса – наш главный помощник во всем – это коммуникация. Мы всегда все моменты проговариваем. Бывают мелкие ссоры, мы же все люди, но каких-то вспышек гнева или скандалов у нас нет. Потому что, когда вы все время общаетесь и доносите друг другу свои желания, то вас в один момент "не взорвет". Отсутствие общения – вот что разрушает многие украинские семьи.

Сергей Бабкин с женой и детьми на отдыхе Пресс-служба Сергея Бабкина

– Вы стали приглашенным экспертом шоу "Супер топ-модель по-украински". Расскажите об этом новом опыте для вас, как проходили съемки, что больше всего запомнилось?

– Да, для меня это был первый опыт съемки в таком проекте и мне очень понравилось! На испытании я был вместе с Соней Плакидюк, а мы с ней давно знакомы и работали вместе – делали крутую фотосессию. Поэтому, на площадке нам было очень легко. Кроме того, я же актер, а задача, которая стояла передо мной: помогать девочкам раскрыться – прежде всего, актерская. Поэтому я просто наблюдал за ситуацией, был собой и пытался помочь девушкам вжиться в ту роль или образ, который им нужен был для фотосессии. В общем, сниматься было очень весело и интересно.

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина Пресс-служба Сергея Бабкина

– Через неделю у вас день рождения – вам исполнится 42 года. Как будете отмечать, есть ли какие-то особые традиции празднования в вашей семье? Что хотели бы получить в подарок?

– Честно говоря, я уже десять лет не праздную свои дни рождения по одной простой причине: не хочу заморачиваться и совсем не люблю эту суету ради меня. Поэтому все эти годы мы собираемся в тесном семейном кругу на самые простые домашние посиделки. В этом году эта история немного изменится. Поскольку вся наша семья – фанаты бани, мы планируем собраться и отметить день рождения там. Такого у меня еще никогда не было!

Что же касается подарков, как бы банально это не звучало – у меня все есть и все самые трогательные и запоминающиеся сердцу подарки я получаю от своих деток: их стихи, открытки самодельные, объятия и поцелуи!