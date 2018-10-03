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СпортLady

''О чем с ним говорить?'' Известный в России артист дерзко высказался о Путине

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Популярный российский рэпер Глеб Голубин, более известный под псевдонимом Pharaoh, не стал бы разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом артист заявил в интервью популярному журналисту и YouTube-блогеру Юрию Дудю.

Pharaoh бурно отреагировал на традиционный вопрос "Оказавшись перед Путиным", ярко продемонстрировав свое отношение к российскому лидеру.

"Бл**ь. Я промолчу. О чем мне с ним разговаривать?" - лаконично ответил рэпер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Дудю рэпер Pharaoh также пожаловался на сексуальные домогательства.

Персона
Юрий Дудь
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
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