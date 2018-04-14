"Нужно строить мосты, а не границы": Монатик аккуратно высказался о конфликте с Россией

Известный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик, выступающий под сценическим именем Monatik, выступил за налаживание отношений с Россией.

В интервью изданию Meduza он заявил, что пока не планирует приезжать в РФ с концертами, однако вплотную сотрудничает с российскими коллегами.

"К нам на "Vitamin D" (название сольного концерта певца. — Ред.) в Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы", - сказал Монатик.

"Дай бог, чтобы все так думали", - отметил украинский певец.

Монатик также признался, что сложности со въездом в Россию не мешают ему записывать треки с местными артистами.

Напомним, ранее журналист Юрий Дудь сравнил Монатика с мессией.

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