''Ну и наркомания'': сеть насмешил клип кандидатки на Евровидение от Беларуси

Неизвестная эпатажная белорусская певица Марина Грегори заявила о своих амбициях на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Она опубликовала соответствующий клип в YouTube, рассказав, что является профессионалом, и будет "очень рада выступить на этом конкурсе от Республики Беларусь" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мне бы очень хотелось внести свой скромный вклад в развитие белорусской современной популярной музыки и продолжить славные культурные традиции республики. Беларусь никогда не побеждала на Евровидении. И я готова завоевать для нее первое место на предстоящем конкурсе в Израиле. Надеюсь на вашу поддержку и до скорой встречи", – сказала Грегори, уточнив, что представляет песню I Still Love You.

Марина Грегори Кадр из видео

В клипе она парила в облаках и "прошлась" с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В сети бурно отреагировали на амбициозное заявление певицы по поводу участия в конкурсе.

Марина Грегори Кадр из видео

"Все, расходимся, победитель найден", "12 баллов от России", "Пациентка психиатрической клиники в Новинках. От Новинок будешь выступать﻿", "Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами﻿", " Шедеврально!", "Ну и наркомания﻿", – подписали пользователи.

Среди возможных претендентов на Национальный отбор также названы певицы 16-летняя Зена (Зине Куприянович) и солиста группы Aura Юлия Быкова. Зена в 2018 году вела детское Евровидение в Минске.

Быкова является соавтором песни "Куточак Беларусi" о малой родине, которую исполнила Алена Ланская. Творческий коллектив группы состоит из нее и Евгения Олейника. Недавно они получили от своего президента премию "За духовное возрождение" за цикл песен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Корсун (MARUV) внезапно стала участницей Национального отбора на "Евровидение-2019", когда поп-исполнительница TAYANNA отказалась участвовать в Нацотборе.

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