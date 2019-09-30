"Ну и губешки": фанаты раскритиковали Лободу за пикантное фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала споры среди своих фанов пикантным снимком.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию в легком красном топе, из-под которого выглядывает грудь, и с ярко накрашенными в тот же красный цвет губами.

"Был красивый, теплый день" – подписала снимок Лобода.

Часть подписчиков с восторгом отнеслись к новому посту певицы, восхищаясь ее красотой с подписями: "Любуюсь вами", "Просто секси", "Обожаю" и прочими. Но немало людей остались недовольны видом Лободы.

"Кошмар, какая вульгарность", "Мутновато как-то", "Страшноватенькая", "Слегка подгулявшая", "Да, у многих странное понятие о красоте", "Ну и губешки… И что-то я не вижу на фоте хорошего дня", – пишут они.

Светлана Лобода www.instagram/lobodaofficia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода спровоцировала слухи о новом романе.

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