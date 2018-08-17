Новый сезон шоу "Танці з зірками": известный диджей согласилась принять участие

Бывшая солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко или Dj Nanа примет участие в новом сезоне танцевального телевизионного шоу "Танці с зірками".

Как сообщает пиар-служба певицы, успешная карьера Наны началась именно с танцев - много лет девушка была солисткой известного во всех странах СНГ балета “ТОДЕС", а также участницей балета Студии "Квартал 95", с которыми гастролировала во многих городах Украины и зарубежья.

На своей страничке в Instargam, которая насчитывает десятки тысяч подписчиков, NANA часто будоражит воображение своих поклонников чудесной физической формой и фирменными горячими танцами. Теперь увидеть жаркие танцевальные па сексуальной артистки сможет вся страна.

"Участие в проекте "Танці з зірками" было моей большой мечтой еще в то время, когда я пела в группе “А.R.М.I.A”. И сейчас, спустя время, когда у меня появилась возможность реализовать себя на паркете, я расцениваю это, в первую очередь, как вызов самой себе", - прокомментировала свое участие в шоу Dj NANA.

С кем в паре знаменитая диджей будет сражаться за победу в проекте остается загадкой до первого выпуска. Однако, уже совсем скоро все интриги раскроются и поклонники культового шоу смогут наслаждаться зажигательными танцами участников в прямом эфире.

Новый сезон “Танці с зірками” стартует 26 августа в 21:00 на канале 1+1