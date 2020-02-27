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27 февраля • обновлено в 14:11
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Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

1.8т
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OBOZREVATEL выпустил седьмой номер журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.

Его обложку украсила украинская певица Настя Каменских. С этого номера мы планируем издавать журнал ежемесячно.

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

В номере за март вы найдете:

  • Королевские страсти. Кто отказался от монарших привилегий

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

  • Эксклюзивную карикатуру к материалу от известного украинского карикатуриста Юрия Журавля

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

  • Триумфаторов GRAMMY и "Оскара"Билли Айлиш и Бреда Питта

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

  • Стильные женщины 60+, которые вдохновляют

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

  • Самые быстрые электрокары

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

Спортсменах, которые больше всех зарабатывают в инстаграм

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

Полезные завтраки: пять идей для тех, кто любит себя

Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL"Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Новый номер можно найти:

  1. г. Киев, аэропорт "Борисполь" – бизнес-залы и VIP-залы

  2. МАУ – бизнес-класс на борту самолетов

  3. Ресторан GRIGLIATA

  4. Ресторан и кондитерская KALYNA

  5. Сеть ресторанов La Famiglia

  6. Сеть ресторанов TARANTINO family

  7. Сеть ресторанов "Борщ" при заправках KLO

  8. Ресторан Grill do Brasil

  9. Бильярдный клуб Buffalo

  10. Сеть магазинов "ВЕНЕТО" по Украине

  11. Сеть заправок SUNOIL по Украине

  12. Салоны красоты Kika-Style

  13. Салон красоты Hair Horse

  14. Салон красоты Brow Bar

  15. ТРЦ "Мандарин Плаза"

  16. БЦ и ТРЦ "Гулливер"

  17. г. Киев, Паспортный Сервис: пл. Победы, 3. пр-т. М. Бажана, 1 Е

  18. г. Черкассы, ТРК ВИККА

  19. г. Львов, медицинский курорт Edem Resort Medical & SPA

  20. г. Днепр:

отели: "Украина", "Астория", "Европейский".

Клиника Семейной Медицины.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".

Рестораны: "Пеперрони", "Терасса", "Сафари".

Офисные центры: ул. Героев Майдана, 1; ул. Т. Шевченко, 59.

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Букет Красивый
Букет Красивый
Наську топтап аотря эх таки хоть?
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Сподіваюсь, що хоч в друкованому Обозі не буде вис*рів кремлеботів і путрастів!(((
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Букет Красивый
Букет Красивый
Соломянюк Олекса, отпердоолят тебя в срааку
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