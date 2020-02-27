Новый номер журнала OBOZREVATEL: Настя Каменских, Бред Питт и королевские страсти

OBOZREVATEL выпустил седьмой номер журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.

Его обложку украсила украинская певица Настя Каменских. С этого номера мы планируем издавать журнал ежемесячно.

В номере за март вы найдете:

Королевские страсти. Кто отказался от монарших привилегий

Эксклюзивную карикатуру к материалу от известного украинского карикатуриста Юрия Журавля

Триумфаторов GRAMMY и "Оскара"Билли Айлиш и Бреда Питта

Стильные женщины 60+, которые вдохновляют

Самые быстрые электрокары

Спортсменах, которые больше всех зарабатывают в инстаграм

Полезные завтраки: пять идей для тех, кто любит себя

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL – "Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Новый номер можно найти:

г. Киев, аэропорт "Борисполь" – бизнес-залы и VIP-залы МАУ – бизнес-класс на борту самолетов Ресторан GRIGLIATA Ресторан и кондитерская KALYNA Сеть ресторанов La Famiglia Сеть ресторанов TARANTINO family Сеть ресторанов "Борщ" при заправках KLO Ресторан Grill do Brasil Бильярдный клуб Buffalo Сеть магазинов "ВЕНЕТО" по Украине Сеть заправок SUNOIL по Украине Салоны красоты Kika-Style Салон красоты Hair Horse Салон красоты Brow Bar ТРЦ "Мандарин Плаза" БЦ и ТРЦ "Гулливер" г. Киев, Паспортный Сервис: пл. Победы, 3. пр-т. М. Бажана, 1 Е г. Черкассы, ТРК ВИККА г. Львов, медицинский курорт Edem Resort Medical & SPA г. Днепр:

отели: "Украина", "Астория", "Европейский".

Клиника Семейной Медицины.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".

Рестораны: "Пеперрони", "Терасса", "Сафари".

Офисные центры: ул. Героев Майдана, 1; ул. Т. Шевченко, 59.

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