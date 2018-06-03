"Новый мужик и старый купальник": поклонники не оценили пикантные фото Волочковой

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в сеть свои фото с семейного отдыха на Кипре.

Снимки она обнародовала в своем Instagram, но после многочисленных негативных отзывов балерина заблокировала возможность комментирования.

В частности она выложила фото на котором позирует на пирсе топлесс, прикрывая грудь руками.

Также появились фото с другом Юрием Гончаром, который помогал дочери Волочковой Арине с развитием вокала.

Она отдыхала в шикарном отеле со своей дочерью.

Не обошлось и без фирменного шпагата балерины.

Поклонники раскритиковали фотографии Волочковой.

"Где Миша? Давно не было фото с ним", "Новый мужик, старый купальник", "Напрягает такая постоянная смена партнеров, а дочь-подросток обычно копирует стиль жизни матери" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Волочкова шокировала своим нарядом на детском концерте.