"Новый мужик и старый купальник": поклонники не оценили пикантные фото Волочковой

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в сеть свои фото с семейного отдыха на Кипре.
Снимки она обнародовала в своем Instagram, но после многочисленных негативных отзывов балерина заблокировала возможность комментирования.
В частности она выложила фото на котором позирует на пирсе топлесс, прикрывая грудь руками.
Также появились фото с другом Юрием Гончаром, который помогал дочери Волочковой Арине с развитием вокала.
А вот и Юрочка Гончар @gonchar_production 🌺 С белыми розами.🌹 И душевным теплом! В роскошном отеле Кипра @meritroyal 🌺👍🏼 Он же и помогал Арише в развитии вокала на протяжение года. И записали они песни. А мы с Юрой невероятные друзья!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #цветы #bmckids #море #солнце
Она отдыхала в шикарном отеле со своей дочерью.
Не обошлось и без фирменного шпагата балерины.
Поклонники раскритиковали фотографии Волочковой.
"Где Миша? Давно не было фото с ним", "Новый мужик, старый купальник", "Напрягает такая постоянная смена партнеров, а дочь-подросток обычно копирует стиль жизни матери" и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Волочкова шокировала своим нарядом на детском концерте.