Повалий удивила поклонников нежным клипом в необычном формате: смотреть видео

Певица Таисия Повалий презентует новую видео-работу на сингл "Витри сльози", вошедший в предстоящий альбом "Ейфорія", над которым она еще ведет работу.

Над самим же клипом традиционно работала команда Luck Out Club, которые передали всю чувственность песни, трогательной историей подростковой первой любви, в которую каждый взрослый человек в своей жизни был вовлечен, а это запоминается на всю жизнь.

Прослушать новый сингл "Витри сльози" и увидеть клип, можно, перейдя по ссылке:

В ближайшем же будущем, 7 февраля состоится релиз трека "Алло" и этим треком артистка откроет предзаказ альбома "Ейфорія", как обещает певица, именно он откроет для слушателей новое звучание Таисии Повалий. А уже 14 февраля будет презентована видео работа под названием "Дай мені". И 24 февраля весь альбом " Ейфорія" будет открыт и доступен для скачивания.

Сама Таисия Повалий ответила на несколько вопросов, касающихся ее нового клипа и будущего альбома.

О чем песня и видео работа

"Каждое чувство имеет много граней, любовь - особенно! Это не линейное понятие - это то, что в жизни человека играет важную роль. Видео работа о ярких и близких моментах в жизни каждого и каждой пары! Уверена, что слушатели узнают себя и прочувствуют то, что хотелось передать мне им!"

Почему был выбран такой формат

"Рассказанная история из видео работы, это история молодых и никогда не умирающих чувств. История, которая прекрасна в памяти каждого человека. Хотелось, чтоб каждый, кто увидит видео, вспомнил о любви, о том, что она всегда живёт в сердце и душе. Любовь - это движение и никак иначе. Слова песни будто сами написали историю, а Luck out Club - режиссёр Сергей Гуман и продюсер Ярослав Губский, тонко прочувствовали меня и мое настроение в композиции и отобразили в живом сюжете".

Почему этой песней решено было открыть премьеру нового альбома " Ейфорія"?

"В новом году слушателей ждет еще много хороших песен и видео из моего альбома "Ейфорія", а еще в продолжающееся новогоднее время захотелось поделиться такой нежной, волшебной и трогательной историей о любви!"

Особенность съемки

"Я решилась воспользоваться современным новшевством – съемки клипа на телефон. Интересный опыт, для меня это новый формат работы, но результаты мне понравились. В последнее время люблю для себя осваивать новые горизонты и это один из них".

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь юбилея Повалий телеканал "Интер" выпустил документальный фильм о ней.

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