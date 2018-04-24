"Но я бы не поехала!" Украинская певица нашла оправдание артистам-предателям

Известная украинская певица Мария Бурмака заявила, что выступления ее коллег в России - это вопрос совести и сама бы она не поехала на гастроли в РФ.

Такое заявление артистка сделала в интервью "Укринформу". Но в то же время Бурмака подметила и другую сторону этого вопроса.

"Некоторые артисты едут, но едут и некоторые бизнесмены, а еще есть люди, которые работают на транснациональные компании, которые очень патриотично себя ведут в Украине, но тем не менее главный офис у них находится в России и они не бросают работу, а когда им надо, они едут в Москву. На этом фоне осуждать артистов странно", - подчеркнула она.

По словам певицы, должен быть построен законный механизм с поездками.

"Дело в том, что артистов, которые ездят в Россию, много, но одних подвергают остракизму, а на других не обращают внимания", - сказала артистка.

Как сообщал "Обозреватель", Мария Бурмака рассказала, что как-то попала в курьез из-за русского языка, хотя родители ей с самого детства прививали любовь к украинскому.