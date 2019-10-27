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27 октября • обновлено в 21:06
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"Никто не сможет купить": в "Дизель Шоу" раскрыли правду о владельцах

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Юмористический телепроект "Дизель Шоу" полностью принадлежит его участникам, среди владельцев нет политиков и олигархов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал шеф-редактор "Дизель студио" Алексей Бланарь, комментируя слухи о якобы покупке проекта пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Я думаю, что политики нами интересовались в первого дня создания. Политики, особенно в последнее время, интересуются юмором и влиянием на массы через юмор. Но наш путь остается неизменным, нас купить невозможно – я говорю это всем политикам, всем олигархам", – заявил Бланарь.

На просьбу перечислить фамилии владельцев "Дизель Шоу" шеф-редактор назвал продюсеров и актеров проекта: "Бланарь, Шинкаренко, Крутоголов, Сморыгин, Булитко, Глущенко".

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"Нас часто в интернете называют "семья Дизель". Мы так и живем. В семью никого нельзя пригласить извне, семья не продается", – подчеркнул Бланарь.

"Если вы спрашиваете, есть ли кто-то (из владельцев – ред.) извне, его нет", – добавил он.

Отметим, что ранее сайт шуточных новостей UaReview опубликовал фейк о том, что бывший глава государства Петр Порошенко якобы купил за 24 млн грн телепроект "Дизель Шоу" как ответ Владимиру Зеленскому и студии "Квартал 95". Данная информация была подхвачена некоторыми интернет-СМИ и наделала много шуму в интернете.

В 'Дизель Шоу' раскрыли правду о владельцах

karachun.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов в шутку заявлял о намерении баллотироваться в президенты Украины.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Алексей Бланар
Место
Украина
Тег
Дизель Шоу
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