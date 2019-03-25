Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой

Российские звезды не проронили слез на похоронах певицы Юлии Началовой 21 марта, которая скончалась 16 марта.

На это обратила внимание блогер Лена Миро, опубликовав снимки с российскими артистами, которые прятали сухие глаза за темными очками.

Среди звезд на похоронах были замечены Катя Лель, Филипп Киркоров, Жасмин, Анастасия Стоцкая и другие.

Новости Народный артист России слег после похорон Началовой

Как сообщал OBOZREVATEL, Невзоров едко высказался об умершей Началовой, с сарказмом предположив, что тело звезды стоило бы захоронить в Мавзолее вместо Ленина.

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