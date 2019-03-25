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Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой

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Российские звезды не проронили слез на похоронах певицы Юлии Началовой 21 марта, которая скончалась 16 марта.

На это обратила внимание блогер Лена Миро, опубликовав снимки с российскими артистами, которые прятали сухие глаза за темными очками.

Среди звезд на похоронах были замечены Катя Лель, Филипп Киркоров, Жасмин, Анастасия Стоцкая и другие.

Новости
Народный артист России слег после похорон Началовой
Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой
Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой
Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой
Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой
Никто не плакал: в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой

Как сообщал OBOZREVATEL, Невзоров едко высказался об умершей Началовой, с сарказмом предположив, что тело звезды стоило бы захоронить в Мавзолее вместо Ленина.

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Персоны
Юлия НачаловаФилипп КиркоровКатя ЛельАнастасия СтоцкаяЖасмин
Место
Россия
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