Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть

Украинская ведущая Леся Никитюк развеселила поклонников фото с большими арбузами.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, отметив, что он был сделан на родине арбузов - в Херсоне. "Найди дыньки на фото", - пошутила Никитюк.

Поклонники мгновенно раскусили ее игривый намек, и активно принялись комментировать публикацию в соцсети.

Леся Никитюк instagram

"Королева арбузов", "Леся, ты лучшая", "Все арбузы оценили такие дыни", "Зачем так ягоду топтать", "Как минимум персики", "Дыньки в топике", "Такие дыньки трудно не заметить", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк опубликовала в сети пикантный снимок в откровенном купальнике.

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