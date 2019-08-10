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Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть

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Украинская ведущая Леся Никитюк развеселила поклонников фото с большими арбузами.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, отметив, что он был сделан на родине арбузов - в Херсоне. "Найди дыньки на фото", - пошутила Никитюк.

Поклонники мгновенно раскусили ее игривый намек, и активно принялись комментировать публикацию в соцсети.

Новости
"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото
Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram

"Королева арбузов", "Леся, ты лучшая", "Все арбузы оценили такие дыни", "Зачем так ягоду топтать", "Как минимум персики", "Дыньки в топике", "Такие дыньки трудно не заметить", - пишут они.

Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть
Никитюк похвасталась огромными арбузами и завела сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк опубликовала в сети пикантный снимок в откровенном купальнике.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина Херсон
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