Никаких извинений? Собчак резко ответила Кожевниковой на "скандал с трусами"

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак не пыталась помириться с актрисой и экс-депутатом Госдумы Марией Кожевниковой.

Как передает "Стархит", об этом Собчак заявила после того, как артистка в эфире телеканала рассказала свою версию конфликта, произошедшего в 2011 году. Тогда ведущая опубликовала в сети вульгарное фото Кожевниковой.

"Я действительно написала что-то в стиле "интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова" и разместила одно из ее эротических фото. Я действительно не понимаю, почему высший законодательный орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов", — рассказала Собчак.

По словам Собчак, она никогда не пыталась извиниться перед Кожевниковой, с которой якобы никогда не была хорошо знакома.

Мария Кожевникова и Ксения Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила интимным рассказом о личной беседе с телезвездой и журналисткой Ксенией Собчак, с которой пребывает в ссоре много лет.

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