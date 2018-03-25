"Ни в*тников, ни м*скалей!" Российская звезда вступилась за Украину

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.
Ничего того, о чем говорят в РФ, нет, заявила она в интервью "Московскому комсомольцу".
"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.
Алика Смехова
Как сообщал "Обозреватель", ранее российская актриса Лия Ахеджакова назвала украинцев "дураками" и "идиотами".
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