"Ни в*тников, ни м*скалей!" Российская звезда вступилась за Украину

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.

Ничего того, о чем говорят в РФ, нет, заявила она в интервью "Московскому комсомольцу".

"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.

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Алика Смехова

Как сообщал "Обозреватель", ранее российская актриса Лия Ахеджакова назвала украинцев "дураками" и "идиотами".