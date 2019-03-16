"Нездоровая любовь!" Жена звезды сериала "Мажоры" пожаловалась на тиранию мужа

Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что ее супруг, звезда сериала "Мажоры" Павел Прилучный похож на ее отца, который умер от алкоголизма и был склонен к импульсивному и неадекватному поведению.

По ее словам, артист слишком ревнив, а из-за каждой ссоры угрожает разводом. Об этом она рассказала в эфире шоу "Пятница с Региной", куда пришла вместе с дочкой Мией.

Во время беседы с Региной Тодоренко Агата Муцениеце призналась, что до сих пор не может побороть психологические проблемы, связанные с воспоминаниями о родном отце. Звезда призналась, что собирается идти к психологу, чтобы проработать историю с папой и заодно навести порядок в собственной семье, где тоже имеют место нездоровые отношения.

"Папа был похож по характеру на Пашу. Умер от алкоголизма. Муж — человек склонный к зависимостям. Его любовь ко мне тоже нездоровая. Например, я не могу поехать с детьми на море, потому что он меня не отпускает, будет угрожать разводом опять. Он такой, импульсивный!", — сказала актриса.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце agataagata@instagram

Агата Муцениеце также рассказала, что сейчас Павел Прилучный живет отшельником. После шумихи, связанной с их предполагаемым разводом, актер сменил номер телефона и теперь общается только с женой или со своим агентом. Сама актриса, наоборот, планирует посвятить этот год карьере. Хотя и не отрицает тот факт, что супруг просит у нее еще одного ребенка, чтобы удержать ее в семье. "Не привяжешь ты никогда ни деньгами, ни домами. И третьим ребенком не привяжешь", — уверена Агата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети появилась информация, что Прилучный якобы избил Муцениеце накануне Нового года, после чего закрыл жену дома и не выпускал.

Пиар-менеджер пары опровергла слухи, назвав их бредом. Сама Муцениеце опубликовала неожиданное фото с мужем.

Позже она прокомментировала информацию об избиении в саркастичной манере.

При этом, в полиции подтвердили, что выезжали на вызов касательно избиения.

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