''Звонил. Умолял вернуться'': появились трагические подробности смерти солиста The Prodigy

Солист британской группы The Prodigy Кит Флинт незадолго до смерти звонил бывшей супруге, японской модели и диджею Маюми Каи, с которой расстался в прошлом году. Музыкант умолял ее вернуться. В ответ на это Каи лишь настояла на продаже их семейного дома в Эссексе (Великобритания), в котором Флинт и свел счеты с жизнью, повесившись.

Об этом пишет британский Daily Mail со ссылкой на информацию работника в поместье Флинта. Источник также опубликовал последние фото музыканта. За сутки с лишним до того, как полиция нашла его тело, он проводил время в одном из местных пабов. И как отметили очевидцы, вовсе не выглядел помышляющим о самоубийстве.

Кит Флинт и Маюми Каи Фото: thesun.co.uk

Как стало известно ранее, расставание с супругой и вынужденная продажа их семейного дома сломили музыканта. Попытки Флинта вернуть Маюми Каи были безуспешными. Как рассказал журналистам источник, девушку винить не в чем, однако Флинт, судя по всему, не представлял жизни без нее.

Вскоре после смерти музыканта в сети всплыли фотографии одного из местных пабов, на них запечатлен и Кит Флинт. Музыкант на снимках выглядит вполне бодрым. Как добавили очевидцы, охотно делился своими успехами в марафоне по бегу, в котором принял участие несколькими днями ранее.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

"Мы с женой обедали за противоположным столом, когда мой сын уронил на пол вилку, ее поднял Кит и поздоровался, пошутил с женой об этом", - рассказал изданию один из посетителей заведения. Менее чем через 36 часов полиция обнаружит Флинта повешенным в его доме.

Информация о продаже дома Флинта появилась в сети в прошлую пятницу, однако после смерти музыканта тут же была удалена, писал ранее The Sun.

Дом Кита Флинта Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Напомним, в 2019 году The Prodigy были заявлены хедлайнерами одного из крупных фестиваля в Киеве - UPark Festival. В столицу Украины музыканты должны были привезти свою седьмую пластинку No Tourists (2018). Вскоре после смерти Флинта группа сообщила об отмене всех запланированных на сегодняшний день концертов.

Смотрите также на OBOZREVATEL, каким был последний концерт The Prodigy с Китом Флинтом в Украине. Летом 2017 года группа стала хедлайнером одного из самых крупных фестивалей страны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram