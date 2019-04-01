Звезды запустили голый флешмоб в честь дня рождения Лазарева: горячие фото

В понедельник, 1 апреля, известный российский певец, представитель РФ на конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев празднует день рождения. Артисту исполнилось 36 лет. По этому случаю звезды РФ и пользователи сети запустили "голый" флешмоб.

Накануне праздничной даты Лазарев опубликовал в сети горячее фото, на котором изображен полностью обнаженным, что и прослужило причиной для флешмоба. К нему уже присоединились Екатерина Варнава, звезда Comedy Woman Наталья Еприкян, а также многие пользователи Instagram.

Таким образом звезды решили поздравить Сергея. Флешмоб получил название "Голая спина", так как все участники запостили снимки, на которых изображены голыми в кровати в ракурсе со спины. Изображения пародируют нашумевшее фото Лазарева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, многие фанаты Лазарева, увидев его обнаженное фото, решили, что фотографировала его украинская певица Ани Лорак, которой приписывают роман с российским артистом. Однако вскоре выяснилось, что автором фото обнаженного Сергея оказался известный фотограф Руслан Рощупкин, который часто снимает звезд шоу-бизнеса.

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