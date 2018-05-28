Стала известна дата свадьбы звезд "Игры престолов"

Стала известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли. Звезды сериала "Игра престолов" поженятся уже этим летом.

Торжество состоится 23 июня. Об этом Кит Харингтон объявили в своем Instagram.

Как сообщают западные СМИ, церемония пройдет в замке Абердиншир и будет выдержана в традиционном шотландском стиле.

Знаменитости пригласили на свою свадьбу около 200 гостей, в том числе коллег по сериалу "Игра престолов", на съемках которого познакомились.

Кит и Роуз вместе с 2012 года. В 2017-м Харингтон и Лесли обручились.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк вызвала фурор на Каннском кинофестивале-2018.