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Звезды-перебежчицы Лорак и Лобода втайне выступили в Украине: фото и видео концерта

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В Киеве в пятницу, 14 декабря, в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось закрытое мероприятие, на котором выступили украинские артисты Ани Лорак, Светлана Лобода, Верка Сердючка (Андрей Данилко), а также группы KAZKA и Mozgi.

Собравшихся также развлекал гость из России, комедийный актер и певец Александр Ревва, передает InfoResist.

Ведущими стали шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) и его коллега Леся Никитюк.

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Вадим Мичковский и Леся Никитюк

Вадим Мичковский и Леся Никитюк

instagram.com/dyadya_jora

Вадим Мичковский и Леся Никитюк

Вадим Мичковский и Леся Никитюк

instagram.com/dyadya_jora

Вадим Мичковский и Леся Никитюк

Вадим Мичковский и Леся Никитюк

instagram.com/dyadya_jora

Фото и видео с концерта появились в Instagram. Судя по попавшим в сеть материалам, Лорак исполнила в Украине свои песни "Сон", "Оранжевые сны", "Сердце", "Зеркала" и прочие.

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Звезды-перебежчицы Лорак и Лобода втайне выступили в Украине: фото и видео концерта

instagram.com/anilorak___lifenews

Звезды-перебежчицы Лорак и Лобода втайне выступили в Украине: фото и видео концерта

instagram.com/anilorak___lifenews

Звезды-перебежчицы Лорак и Лобода втайне выступили в Украине: фото и видео концерта

instagram.com/anilorak___lifenews

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Светлана Лобода выступила с песнями "Суперзезда" и "К черту любовь", KAZKA исполнила композицию "Плакала".

Верка Сердючка развлекла гостей треками "Dancing Lasha Tumbai", "Дольче Габбана", "Я рождена для любви", "Тук-тук-тук". Артур Пирожков спел синглы "Чика", "Любовь" и "Как Челентано".

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский певец устроил шикарный день рождения в Москве с Лорак, Киркоровым и Лазаревым. Фото с мероприятия обнародованы в сети.

Персоны
Ани ЛоракСветлана ЛободаСергей НикитюкДядя ЖораВерка СердючкаАндрей ДанилкоKAZKAАлександр РевваMozgi
Место
УкраинаКиев
Теги
фотографиивидеоконцертшоу-бизнес
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Билан Людмила
Билан Людмила
Завжди буде социум , котре тягнеться до лайна.
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