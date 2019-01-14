Звезды фотошопа: как знаменитости врут о своей внешности в сети

Знаменитости, которые ежедневно предстают перед широкой публикой, прикладывают массу усилий для того, чтобы совершенствовать себя и казаться лучше. Безусловно, занятия спортом, различные бьюти-процедуры и строгий подбор гардероба делают их неотразимыми, но ведь предела совершенству, как мы знаем, не существует.

Артисты, телеведущие, музыканты и актеры, как правило, готовы прибегать к любым способам, чтобы казаться еще лучше, красивее и обаятельнее. Устранять мелкие (или не очень) дефекты своей внешности – задача не из легких, если речь идет о реальных достижениях. Зачастую, когда нужно срочно исправить какой-либо изъян (пусть даже совершенно несущественный) на помощь приходит знаменитый фотошоп. Звезды настолько привыкли быть безупречными, что даже на личных страницах в социальных сетях то и дело попадаются на вранье о своей внешности.

OBOZREVATEL предлагает подборку украинских знаменитостей, которые не прочь "приукрасить действительность" с помощью неумелого редактирования собственных фото.

Ани Лорак, Светлана Лобода, Настя Каменских, Вера Брежнева, Анна Седокова и другие украинки, обладающие яркой внешностью, бесспорно являются примерами для подражания. Но так ли они идеальны, как думают многие поклонники? Внимательные фаны неоднократно уличали их в конфузах из-за неумелого использования фотошопа.

Вера Брежнева, Светлана Лобода, Настя Каменских и Ани Лорак

Ани Лорак

Украинская красавица Ани Лорак для многих – эталон женственности, элегантности и утонченности. Несмотря на то, что в 2018 году Каролине (настоящее имя певицы – Ред.) исполнилось 40 лет, она по-прежнему выглядит довольно молодо и свежо. Вот только сотни ее фанатов то и дело замечают поразительные изменения во внешности, в особенности на снимках, которые артистка публикует в социальных сетях. Многие акцентируют внимание на том, что Ани увлеклась пластическими операция (которые, к слову, заметно изменили ее черты лица), другие же смеются над явно "отфотошопленными" стройными ногами и неестественно тонкой талией. Собственно, размытые контуры частично подтверждают любовь "Дивы" к графическим редакторам.

Ани Лорак поймали на фотошопе Instagram

Ани Лорак поймали на фотошопе Instagram

Ани Лорак поймали на фотошопе Instagram

Ани Лорак поймали на фотошопе Instagram

Светлана Лобода

Еще одна знаменитая украинка Светлана Лобода была высмеяна фанатами в сети из-за "отфотошопленной" фотографии, на которой были видны сразу несколько "ляпов. На снимке отчетливо заметно, что артистка с помощью неумелой ретуши попыталась сделать свои и без того стройные ноги еще тоньше. Однако, вместо ожидаемого эффекта Лобода получила волну критики и массу насмешек: ее ноги получились разной толщины, а пол, на котором стояла певица, буквально "поплыл" (контуры плитки явно искривлены).

Светлана Лобода оконфузилась с фотошопом Instagram

Еще один пример фотошопа снимков Светланы – обложка журнала GQ, правда в этом случае, скорее всего, "шедевр" принадлежит не самой исполнительнице, а невнимательным ретушерам. Очевидно, они попытались убрать несколько выпирающий живот Лободы (за несколько месяцев до этого артистка родила ребенка), но тень на изображении не позволила скрыть маленький изъян.

Светлана Лобода на обложке журнала Instagram

Вера Брежнева

36-летняя экс-вокалистка женского поп-коллектива "ВИА Гра", а ныне – супруга знаменитого продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева обладает практически идеальной внешностью и фигурой. Ни для кого не секрет, что артистка много работает над собой, тщательно следит за питанием и ведет активный образ жизни. Казалось бы, зачем ей ретушировать снимки, на которых она и без того выглядит безупречно? Но даже она несколько раз "попадалась": на одном из снимков, которые артистка опубликовала в сети, заметен размытый и немного искривленный контур оголенной ноги.

Также ранее певица попыталась скрыть небольшой животик, но внимательные фолловеры вмиг увидели "подвох".

Вера Брежнева Instagram

Новости Обнаженную сестру Кардашьян уличили в фотошопе

Вера Брежнева Instagram

Анна Седокова

Еще одна знаменитая экс-"ВИА Гра" по праву заслужила звание "королевы фотошопа": Анна неоднократно попадала под критику фолловеров в Instagram за ретушь снимков (иногда весьма неумелую). Так, помимо того, что звезда зачастую "худеет" с помощью графических редакторов, она еще и "дорисовывает" себе подтянутые мышцы. Смотрится смешно.

Анна Седокова с фотошопом Instagram

Анна Седокова с фотошопом Instagram

Анна Седокова без фотошопа Instagram

Анна Седокова без фотошопа Instagram

Анна Седокова без фотошопа Instagram

Настя Каменских

Украинскую поп-диву, которая восхищает публику своей аппетитной фигурой также обвиняли в "обмане" публики. Артистку уличили в уменьшении бедер, однако это, пожалуй, самое "безобидное" применение ретуши на фото из этой подборки.

"Тот случай, когда вся лента в спорте... А бедра приходится фотошопить", – упрекнули Настю возмущенные комментаторы.

Настя Каменских уменьшила бедра на фото Instagram

Отметим, российские знаменитости также являются любителями графических редакторов. Как и звезды мирового масштаба. Среди них – секс-бомба Анна Семенович, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Лера Кудрявцева и, конечно же, американская звезда Ким Кардашьян. Предлагаем ознакомиться с яркими и курьезными примерами:

Анна Семенович Instagram

Анна Семенович Instagram

Анастасия Волочкова Instagram

Лера Кудрявцева Instagram

Ким Кардашьян Cosmopolitan

Ким Кардашьян Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини. Снимок привел в замешательство пользователей сети, которые обвинили девушку в обмане и использовании фотошопа. Так, в центре внимания оказалась не стройная фигура Тэмми, а сам бассейн. Точнее, плитка позади девушки, которая по мнению фанатов, странным образом изгибалась.

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