Звезду ''Гарри Поттера'' застукали за поцелуями с новым парнем

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, была замечена на свидании с новым бойфрендом.

Как сообщает The Daily Mail, 28-летняя актриса завела роман с бизнесменом Бренданом Уолласом.

Журналисты сфотографировали пару во время обеда в кафе.

Отметим, Брендан - выпускник Принстонского и Стэнфордского университетов. Он является сооснователем приложения Cabify - латиноамериканской версии Uber, основателем и партнером инвестиционной компании Fifth Wall.

Напомним, что звезда "Гарри Поттера" весной этого года рассталась с актером из сериала "Хор" Кордом Оверстритом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эмма Уотсон снялась в довольно необычном видеоинтервью. В кадре компанию звезде "Гарри Поттера" составили котята, которые то и дело отвлекали ее от ответов.