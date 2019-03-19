Звездный соратник террористов на Донбассе отреагировал на слова Макаревича о Крыме

Критика Андрея Макаревича, лидера группы "Машина времени" в адрес россиян, поддержавших аннексию Крыма Россией, является кривлянием и ерничеством.

Таким мнением с RT поделился российский музыкант, сооснователь группы "Агата Кристи" Вадим Самолов, более известный последнее время своей поддержкой террористов на Донбассе.

Вадим Самойлов Фото: iz.ru

"Что касается этого кривляния... Ерничать над поклонниками, что они под эти слова просят с ним сфотографироваться, — я считаю, что это капризы артиста", — заявил он.

По мнению Самойлова, музыканты работают "для того, чтобы люди стали добрее и лучше", поэтому так относиться к публике нельзя.

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