Звездный "бум" в Раде: кто из шоу-бизнеса пошел в политику и что о них известно

21 июля 2019 года состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. После сенсационного роспуска парламента президентом Владимиром Зеленским, о своем желании руководить страной неожиданно заявили многие представители украинского шоу-бизнеса.

Так, известно, что баллотироваться в Верховную Раду от разных политических сил будут топовые артисты, телеведущие, комики и, как ожидалось, представители студии "Квартал 95", руководителем которой до начала политической карьеры был Зеленский.

OBOZREVATEL предлагает узнать, кто из звезд собрался пойти в политику и почему возникла такая волна интереса к выборам у внесистемных людей.

Кто из украинских звезд баллотируется в Верховную раду

Святослав Вакарчук

На сегодняшний день известно о десятке представителей шоубиза, которые уже официально заявили о старте своей политической карьеры. Одним из первых после выборов президента Украины стал известный рок-певец, лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук.

О своем желании пойти в политику Вакарчук объявил в мае спустя год раздумий. Через несколько недель после президентских выборов он публично представил свою политическую силу – партию “Голос”. В настоящее время она является одной из активно поддерживаемых политсил и, согласно прогнозам, имеет хорошие шансы попасть в следующий состав Рады, преодолев барьер в 5%.

KP. UA

Отметим, Вакарчук – один из популярнейших артистов Украины, которого негласно считают лидером мнений. Он активно принимает участие в социальной жизни страны, чем также значительно укрепляет его позицию в обществе и привлекает целевую аудиторию.

Сергей Притула

inlviv.in.ua

В списке партии Вакарчука "Голос" также присутствует еще один известный шоумен, волонтер и лидер мнений Сергей Притула. О своем решении он заявил в июне 2019. По словам Сергея, он "хотел бы быть полезным стране и людям".

"Хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать", – указал в Притула в своем обращении к аудитории.

Комики в Верховной Раде

Безусловным лидером в парламентской гонке, согласно прогнозам "Социального мониторинга" и Украинского института социологических исследований имени Яременко, является партия "Слуга народа". В ее состав, как и ожидалось после прихода Зеленского к власти, войдут несколько комиков, в частности, и представители "Квартала 95".

Так, актер студии Юрий Корявченков, более известный как Юзик, баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Кривом Роге от политсилы "Слуга народа". В штабе партии пояснили решение Корявченкова, заявив, что он является "эффективным менеджером и политическим лидером", что было продемонстрировано в ходе выборов президента.

Зеркало недели

Среди других комиков, которые изъявили желание начать политическую деятельность – экс-звезда "кварталовского" проекта "Лига смеха", шоумен Сергей Сивохо. Он будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (центр – город Константиновка Донецкой области) также от партии Зеленского.

Infofakt

Отметим, в данном округе Сивохо будет конкурировать с главой политсовета партии "Оппозиционный блок" Борисом Колесниковым.

Еще один комик – руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук тоже заявил, что пойдет на выборы в Раду со "Слугой народа". Грищук уточнил, что родился в Киеве, где прожил всю жизнь. Он собрался баллотироваться от 222 округа(Соломенский район города Киева).

Forbes Украина

К спискам "Слуги" недавно присоединился и шоумен, телеведущий Александр Скичко. Он отметил, что собирается баллотироваться в нардепы мажоритарщиком по своему родному округу в Черкасской области.

TV.ua

Певцы в Раде: кто пойдет

На внеочередные парламентские выборы также собрались и несколько певцов. В частности исполнительница Анастасия Приходько, которая объявила об окончании музыкальной карьеры и стала политиком, будет баллотироваться в Раду от партии "Батьківщина" по мажоритарному округу.

24 Канал

"Золотой фонд украинской эстрады", поющие супруги Виталий и Светлана Белоножко присоединились к команде экс-главы СБУ Игоря Смешко. В составе его партии "Сила и честь" артисты планируют заниматься защитой интеллектуальной собственности и заботой о пенсионерах.

umoloda.kiev.ua

Отметим, что также ранее сообщалось о том, что в Раду собрался украинский певец Виктор Павлик. Он заявил, что ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым (глава "Федерации футбола Мариуполя", баллотировался на пост президента в 2019 году). При этом финального решения относительно своей политической деятельности артист пока не озвучил.

ТСН

Добавим, 27 июня стало известно, что украинский певец Иво Бобул тожепримет участие во внеочередных выборах в парламент в составе политической партии "Патриот". Бобул баллотируется в нардепы под №5 в избирательном списке политсилы.

Пока все списки партий на выборы в Верховную Раду не обнародованы, поэтому перечень звезд также будет дополняться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Украинская журналистка Янина Соколова ранее обнародовала информацию, что ей также предлагали пойти на парламентские выборы в составе политсилы Журавлева "Стабильность".

По ее словам, в списках также числился и знаменитый украинский певец Олег Винник .

Позже менеджмент артиста опроверг эту информацию, указав, что Винник занят исключительно гастрольной деятельностью, посему на политику у него попросту не хватит времени.

В политику собралась и украинская поп-дива Оля Полякова . Артистка анонсировала создание своей "женской партии" и уже заявила об амбициях, однако на выборы в 2019 году она идти не планирует. Полякова отметила, что ей нужно набраться опыта.

Заявление Оли о создании своей политической силы спровоцировало ажиотаж в сети. После волны критики в свой адрес певица объявила войну женоненавистникам, которые смеялись над ее намерениями.

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