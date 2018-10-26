Звездные участники "Фабрики звезд-3" поженились

Украинская певица Лавика (настоящее имя - Люба Юнак), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2016 и участник проекта братьев Борисенко BRO Borisenko Brothers Вова Борисенко поженились.

О женитьбе пара рассказала в интервью журналу Viva.

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Пышное торжество пара устраивать не стала.

"Я еще тот "подарок судьбы" для романтика. Дело в том, что у меня свадьбофобия. Главной героиней торжества я себя категорически не вижу. Разве что "сбежавшей невестой". И так было всегда", - рассказала певица.

Лавика также рассказала, как родители отнеслись к ее выбору.

"Они видели Вову только по телевизору и были убеждены, что он подросток. Я не знала, как доказать им, что на самом деле мой Вова невероятно мудрый и зрелый", - сказала она.

Пара познакомилась в 2009 году на "Фабрике звезд-3", участниками которой оба были. Люба - как сольная певица, а Вова вместе со своим братом-близнецов Сашей Борисенко.

Роман завязался только в 2016 году. Артисты долгое время скрывали свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, братья Борисенко устали от того, что их считают юными и не совсем серьезными артистами. Артисты решили дать первый сольный акустический концерт в киевском smart cafe Bibliotech.