Звезда ''Танців з зірками'' тайно женился: кто стал его избранницей

Один из самых ярких участников проекта "Танці з зірками" Женя Кот тайно женился. Его избранницей стала танцовщица и хореограф Наталья Татаринцева .

О важном событии в жизни Женя сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив в качестве доказательства "красноречивое фото.

Артист показал фотографию, где изображены их с новоиспеченной супругой руки с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Кот уточнил, что они с Натальей расписались в субботу, однако держали это в секрете.

В комментариях под постом пользователи принялись поздравлять молодоженов с бракосочетанием. Фолловеры оставили влюбленным множество теплых слов и пожеланий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской поп-певице и модели Даниэле Пик, которая младше него на 20 лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!