Звезда шоу "Голос" найдена мертвой: что известно о трагедии

В России, городе Санкт-Петербурге, нашли мертвым участника популярного вокального шоу "Голос" Алексей Сафиулина. Его тело обнаружили в ванной в ночь с 8 на 9 июня, однако известно об этом стало только спустя двое суток.

Официальная причина смерти пока не названа. По версии близких, Алексей уснул в ванной и утонул, пишет "СтарХит" (смотрите видео с Алексеем на "Голосе" в конце новости).

На момент смерти артисту было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей.

Алексей Сафиулин Scoopnest

Сафиулин являлся профессиональным певцом и работал в Мариинском театре. На вокальный проект "Голос" он пришел в 2017 году и сразу же стал любимцем судей и зрителей. Тогда свое красное кресло к Алексею Сафиулину развернула Пелагея, а чуть позже стало известно — певица дружила с музыкантом с детства, но не знала о его желании принять участие в "слепых" прослушиваниях "Голоса".

Алексей Сафиулин Первый канал

На шоу Алексей дошел почти до финала, вылетев на стадии "Нокауты".

Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе – мужчина озвучивал героев в популярном сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх", кроме того он записывал саундтрек к картине "ДухLess" Сергея Минаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер известный актер театра и кино, исполнитель ролей в картинах "Бой с тенью", "Джек Восьмеркин — американец", "Карпов" и "Глухарь" Александр Кузнецов.

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