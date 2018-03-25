Звезда сериала "Школа" разгромила соперницу на "Голосі країни"

В воскресенье, 25 марта, в эфире девятого выпуска шоу "Голос країни" в вокальном поединке сошлись подопечные Джамалы София Киструга и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер.

Участницы проекта разделили на двоих эмоциональную песню "Blow Your Mind" певицы Dua Lipa, вызвав восторг жюри и публики. Однако, когда пришло время выбирать между двумя певицами, судьи отдали предпочтение уверенном вокалу Анны Тринчер.

Анна Тринчер

София Киструга

На уверенное превосходство актрисы над соперницей обратили внимание и ее коллеги-участники проекта за кулисами.

После того, как выбор судей был озвучен и Анна Тринчер продолжила свое участие в шоу, жюри было предложено похитить в свои команды Софию Кистругу. Однако ни Тина Кароль, ни Потап, ни Сергей Бабкин не ударили по кнопке за отведенные 10 секунд.

Читайте также на "Обозревателе", как прошли первые "бои" на проекте "Голос країни-8".