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Звезда сериала ''Кухня'' устроил потасовку в Москве: что произошло

1.9тЧитать материал на украинском

Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров, звезда сериала "Кухня" устроил потасовку возле выхода из Московского Художественного театра имени Чехова, в котором служит уже более 15 лет.

Как передает "5 Канал", прохожие заметили на улице знаменитость и стали снимать его на видео. Это возмутило Назарова и он тут же потребовал удалить видео. Позже в СМИ появилась информация о драке.

Виктор Назаров

Виктор Назаров

Фото: tv.ua

Сам же Назаров в комментарии источнику опроверг слухи о драке, по словам актера, он всего лишь потребовал прекратить несогласованную съемку и удалить ролики.

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Как добавил актер, он принял прохожих за журналистов. Когда те отказались удалять видео, Назаров позвонил в полицию. На данный момент известно, что в полиции ожидают всех участников инцидента, чтобы выяснить детали конфликта и пути его дальнейшего решения.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российскую актрису Екатерину Строгову, сыгравшую в популярных сериалах "Дежурный ангел", "Солдаты", "Дальнобойщики" и других, избили на глазах у 7-летней дочери. Инцидент произошел в Москве из-за спора с соседкой по дому. Причиной ссоры стало парковочное место для автомобиля.

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Место
РоссияМосква
Теги
сериалкиноактершоу-бизнесНовости России
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