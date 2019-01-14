Родила в 45: звезда российских сериалов показала пятого ребенка

Российская актриса Мария Порошина, звезда сериалов "Каменская", "Всегда говори "Всегда", показала в сети пятого ребенка, которого родила на прошлой неделе.

На личной странице в Instagram 45-летняя знаменитость поделилась фотографией из роддома.

"Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!!" — прокомментировала она свою фотографию.

Как сообщал ранее российский таблоид "СтарХит", рост младенца составил 52 см, вес — 3560 граммов. Родила Порошина в одном из Московских роддомов.

Зимой 2016 года Мария Порошина родила четвертого ребенка от актера Ильи Древнова. Также у актрисы есть 22-летняя Полина от актера Гоши Куценко, 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и двухлетняя Глафира от Ильи Древнова, с которым Порошина развелась в 2018 году. Кто является отцом новорожденного сына актрисы, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые рассказала читателям в соцсети, как проходила ее беременность первенцем, которого она родила в декабре 2018 года от российского певца Влада Топалова.

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