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/Шоубиз

Звезда российских сериалов полностью разделась в ванной: пикантное фото

2.1тЧитать материал на украинском

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань продемонстрировала оголенное тело, снявшись в ванной.

Девушка позировала обнаженно, пикантные части тела прикрывала только мыльная пена в ванне. Горячий снимок опубликован в Instagram-аккаунте Горбань.

Под фото артистка посетовала на плотный график и высказала желание немного отдохнуть от съемок.

"Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь, не ехать. Просто целый день проваляться дома, пообниматься с любимыми, есть вкусную еду и ничего не делать!" – высказалась Мария.

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Ее поклонники похвалили звезду за красивую внешность и "свежий" вид.

"Ах, Маша! Какая вы красивая. Как всегда супер!" – написали фолловеры.

Звезда российских сериалов полностью разделась в ванной: пикантное фото

Звезда российских сериалов полностью разделась в ванной: пикантное фото

❤️

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она позировала в купальнике телесного цвета, демонстрируя роскошную фигуру и подкачанную "пятую точку".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Мария Горбань
Теги
шоу-бизнесНовости России
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