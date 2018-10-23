Звезда популярного сериала 80-х спела знаковую для Украины песню

Звезда некогда популярного телесериала "Рабыня Изаура", бразильская актриса Луселия Сантос, которая на днях прилетела с визитом в Украину, спела для харьковчан несколько строк знаменитой песни "Червона рута".

Забавное видео позже было опубликовано на YouTube-канале "Слобідський край".

Приехав в Украину по приглашению телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, 61-летняя знаменитость отправилась в своего рода мини-тур по городам страны, в которых встречается с поклонниками своих картин.

Во время встречи с харьковчанами Сантос, не без помощи Комарова, запела на украинском.

Насколько известно, в Украине артистка будет гостить до 27 октября. За это время она планирует посетить Киев, Днепр, Ужгород, Черновцы и Одессу.

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