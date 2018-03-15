Звезда популярного сериала 2000-х выделилась на прощании с Табаковым

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", пришла на прощание с известным актером Олегом Табаковым в невероятно стильном наряде, выделившись среди остальных российских звезд.

Артистка посетила церемонию прощания с Табаковым в черном пальто по фигуре с соболиным мехом на воротнике и маленькой шляпке с вуалью, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные ТАСС.

Волосы Заворотнюк собрала, чтобы открыть лицо с макияжем. На фоне многих артисток, которые отказались от косметики в день прощания с Табаковым, Анастасия очень выделялась.

К слову, эффектно выглядел и ее муж, фигурист Петр Чернышев. Спортсмен также появился на публике в темном пальто и водолазке в тон. Мужчина нес в руках букет красных роз.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев на прощании с Табаковым ТАСС

Напомним, Табаков скончался после продолжительной борьбы с болезнью на 83-м году жизни.

Как сообщал "Обозреватель", православные активисты в Москве выступили против отпевания Табакова. Представители религиозного движения "Божья воля" намерены всеми способами препятствовать отпеванию актера.