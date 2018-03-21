Звезда "Орла и Решки" пришла на эфир в купальнике

Украинская телезвезда Леся Никитюк, экс-ведущая проекта "Орел и Решка" порадовала своих фанов летним фото в купальнике. Что правда, в таком видео знаменитость запечатлели не на пляже, а в эфире радиостанции.

Фото Никитюк у микрофона "Люкс FM" появилось в ее Instagram-профиле, где всего за два часа собрало более 50 тысяч лайков.

"Доброе утро. А у меня уже лето, чего и вам желаю", - прокомментировала она пикантный снимок.

В свою очередь, фолловеры отметили, что Никитюк на фото не просто горяча, а вызывает "пожар".

"Сумасшедшая очаровательная , сексуальная Леся", "Зачем ты с утра меня так мучаешь", - написали под фото.

Оценив фото, Никитюк предложили в таком виде вести и ее собственные телевизионные эфиры.

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