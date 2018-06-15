Звезда "НеАнгелов" показала полностью обнаженное тело: фотофакт

Солистка известной украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась перед поклонниками своим шикарным обнаженным телом.

Так, днями Каминская отправилась в Нью-Йорк, США. В одном из местных отелей Слава сфотографировалась полностью голой в комнате, с сексуальным красным освещением. Снимок украинская звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка снялась в гостиничном номере, стоя на кровати абсолютно без одежды, а над ней сверкает надпись "KISS" ("Поцелуй"). Отдаленно фото напоминает кадр из эротического фильма.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 14 Июн 2018 в 2:09 PDT

Большинство поклонников Славы отметили, что она прекрасно выглядит и при этом очень смелая. Но нашлись и те, кто счел такой снимок пошлым и вульгарным, сравнив Славу с девушкой из квартала красных фонарей и даже с девушкой из публичного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка поп-группы "НеАнгелы" и молодая мама двоих детей Слава Каминская рассказала своим поклонникам о том, как ей удается сохранять прекрасную физическую форму.