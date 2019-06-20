Звезда "Квартала" снялась без белья с мужчиной: яркое фото

Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок, на котором позирует с ярким танцором Максимом Ежовым (ранее принимал участие в проекте "Танці з зірками", где танцевал в паре с Лесей Никитюк).

33-летняя Марта показала фото, на котором позировала в мужском костюме. Соблазнительный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

На кадре Адамчук, судя по всему, изображена без белья – артистка сексуально прикрыла обнаженные тело и грудь пиджаком.

Снимок был сделан, суд по всему, во время съемок клипа для новой песни Марты Адамчук "О необычном...", где Максим Ежов сыграл одну из главных ролей.

Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

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