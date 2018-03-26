Звезда "Квартала-95" умилила фанатов фото дочери

Украинская актриса, звезда "Квартала-95" Елена Кравец поделилась трогательным снимком своей дочки.

Артистка показала поклонникам фото, на которой изображена ее младшая дочь Екатерина со своей первой "прической". Умилительную фотографию Кравец опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Ничего не знаю! У меня весна и первый хвостик!" - подписала снимок Елена от имени малышки.

Дочка Елены Кравец Instagram @lennykravets

Подписчики звезды "Квартала" начали активно комментировать снимок, засыпав маму и ребенка комплиментами.

"Лапуля сладкая", - похвалили дочку Кравец ее поклонники.

"Как это мило", - добавили многие из них.

Как сообщал "Обозреватель", актриса "Студии Квартал-95" Елена Кравец приняла участие в смелой благотворительной фотосессии, которая направлена на помощь выпускникам интернатов.