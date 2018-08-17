Звезда культового российского сериала на грани смерти: что случилось

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали популярного российского актера, звезду культовых киноработ "Место встречи изменить нельзя" и "Убойная сила" Евгения Леонова-Гладышева.

Артист находится в реанимации нейрохирургического отделения Елизаветинской больницы. У него произошло обширное кровоизлияние в мозг. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает 78.ru.

Сейчас состояние Леонова-Гладышева оценивается как крайне тяжелое. Накануне 66-летнему актеру провели серьезную операцию. Врачи затрудняются делать какие-то прогнозы на будущее.

Евгений Леонов-Гладышев 24СМИ

Евгений Леонов-Гладышев - популярный актер театра и кино, а также обладатель статуса народного артиста РФ. Он сыграл в таких знаменитых фильмах и сериалах, как "Место встречи изменить нельзя", "Фронт без флангов", "Фронт в тылу врага", "Убойная сила" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве срочно госпитализировали известного актера театра и кино, звезду культового фильма "Место встречи изменить нельзя" Ивана Бортника. Артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт.