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СпортLady

Звезда культового российского сериала на грани смерти: что случилось

9.5тЧитать новость на украинском

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали популярного российского актера, звезду культовых киноработ "Место встречи изменить нельзя" и "Убойная сила" Евгения Леонова-Гладышева.

Артист находится в реанимации нейрохирургического отделения Елизаветинской больницы. У него произошло обширное кровоизлияние в мозг. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает 78.ru.

Сейчас состояние Леонова-Гладышева оценивается как крайне тяжелое. Накануне 66-летнему актеру провели серьезную операцию. Врачи затрудняются делать какие-то прогнозы на будущее.

Евгений Леонов-Гладышев

24СМИ

Новости
Вслед за Кобзоном: в России экстренно госпитализировали известного народного артиста

Евгений Леонов-Гладышев - популярный актер театра и кино, а также обладатель статуса народного артиста РФ. Он сыграл в таких знаменитых фильмах и сериалах, как "Место встречи изменить нельзя", "Фронт без флангов", "Фронт в тылу врага", "Убойная сила" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве срочно госпитализировали известного актера театра и кино, звезду культового фильма "Место встречи изменить нельзя" Ивана Бортника. Артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

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