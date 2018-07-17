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Звезда "Игры престолов" засветилась вместе с женихом

1.2тЧитать новость на украинском

Британская актриса Софи Тернер, известная своей ролью Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов", засветилась на публике со своим женихом — 28-летним исполнителем Джо Джонасом.

На фото, которое быстро разлетелось в сети, девушка держит бойфренда под руку, спускаясь по ступеньках.

Джо Джонас – бывший участник группы "Jonas Brothers", которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Снимался в оригинальном сериале "Jonas" канала Disney. В октябре 2011 года выпустил свой сольный альбом "Fastlife". С 2015 года является солистом группы DNCE.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Софи Тернер объявила о помолвке с музыкантом в октябре 2017-го. Впервые об отношениях Тернер и Джонаса стало известно в ноябре 2016 года, когда будущие жених и невеста показались вместе на церемонии вручения музыкальных наград MTV EMA.

Читайте все новости по теме "Игра Престолов" на Обозревателе.

Тема
Игра Престолов
Персона
Софи Тернер
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