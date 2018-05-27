Звезда Голливуда поностальгировала за Украиной

Знаменитая голливудская актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко поностальгировала за родным городом.

Фотографией, сделанной на Родине, артистка поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

"Воспоминания из моего родного города", - подписала Куриленко снимок, на котором она ест черешни прямо из дерева.

Судя по всему, кадры были сделаны в родном городе Ольги - Бердянске.

Подписчики актрисы бурно отреагировали на фотографию из Украины и призвали ее приезжать в гости.

Напомним, что Куриленко родилась в Бердянске, но в возрасте 16 лет переехала в Париж, где начала модельную карьеру. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме про агента 007, после чего приобрела популярность в Голливуде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным кадром.