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Звезда Голливуда поностальгировала за Украиной

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Знаменитая голливудская актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко поностальгировала за родным городом.

Фотографией, сделанной на Родине, артистка поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

"Воспоминания из моего родного города", - подписала Куриленко снимок, на котором она ест черешни прямо из дерева.

Судя по всему, кадры были сделаны в родном городе Ольги - Бердянске.

Memories from my hometown. 🍒

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

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Подписчики актрисы бурно отреагировали на фотографию из Украины и призвали ее приезжать в гости.

Напомним, что Куриленко родилась в Бердянске, но в возрасте 16 лет переехала в Париж, где начала модельную карьеру. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме про агента 007, после чего приобрела популярность в Голливуде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным кадром.

Персона
Ольга Куриленко
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