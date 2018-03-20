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Звезда "Евровидения-2017" во второй раз стал отцом: милое фото

2.1тЧитать новость на украинском

Украинский шоумен, ведущий конкурса "Евровидение-2017" Владимир Остапчук во второй раз стал отцом.

Супруга знаменитости Елена родила ему сына. Об этом важном событии Владимир сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, счастливый отец опубликовал фото с женой, сыном и дочерью Эмилией в больничной палате.

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Малыша назвали Эван Александр.

"Мы выбирали имя в интернете, штудировали все вот эти топ-100 самых популярных имен в разных странах. Мы смотрели Украину, русскоязычный интернет, англоязычный, даже, по-моему, Штаты, Израиль смотрели", – признался ведущий.

Роды состоялись в Торонто (Канада). Как передает Viva, мальчик появился на свет с весом 4,2 килограмма.

Остапчук присутствовал при родах и находился рядом с супругой каждую минуту. Когда малыш родился, счастливый папа перерезал пуповину. Для него это поистине геройский поступок, ведь на первых родах жены Владимир потерял сознание.

Владимир Остапчук с семьей

Instagram @vova_ostapchuk

"Я не знаю, что скажет наш сын, но первое, что он, наверное, подумал, было то, что "родителей не выбирают". Особенно после того, как я только с третьей попытки смог перерезать пуповину и плакал громче него. И это было неплохо хотя бы потому, что когда Лена рожала нашу дочку, я вырубился на третьей минуте родов", – поделился эмоциями ведущий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ведущая Лилия Ребрик раскрыла пол своего будущего ребенка. Звезда телеэкрана сообщила, что ждет девочку.

Читайте все новости по теме "Евровидение 2017" на Обозревателе.

Тема
Евровидение 2017
Персона
Владимир Остапчук
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