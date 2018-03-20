Звезда "Евровидения-2017" во второй раз стал отцом: милое фото

Украинский шоумен, ведущий конкурса "Евровидение-2017" Владимир Остапчук во второй раз стал отцом.

Супруга знаменитости Елена родила ему сына. Об этом важном событии Владимир сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, счастливый отец опубликовал фото с женой, сыном и дочерью Эмилией в больничной палате.

Малыша назвали Эван Александр.

"Мы выбирали имя в интернете, штудировали все вот эти топ-100 самых популярных имен в разных странах. Мы смотрели Украину, русскоязычный интернет, англоязычный, даже, по-моему, Штаты, Израиль смотрели", – признался ведущий.

Роды состоялись в Торонто (Канада). Как передает Viva, мальчик появился на свет с весом 4,2 килограмма.

Остапчук присутствовал при родах и находился рядом с супругой каждую минуту. Когда малыш родился, счастливый папа перерезал пуповину. Для него это поистине геройский поступок, ведь на первых родах жены Владимир потерял сознание.

Владимир Остапчук с семьей Instagram @vova_ostapchuk

"Я не знаю, что скажет наш сын, но первое, что он, наверное, подумал, было то, что "родителей не выбирают". Особенно после того, как я только с третьей попытки смог перерезать пуповину и плакал громче него. И это было неплохо хотя бы потому, что когда Лена рожала нашу дочку, я вырубился на третьей минуте родов", – поделился эмоциями ведущий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ведущая Лилия Ребрик раскрыла пол своего будущего ребенка. Звезда телеэкрана сообщила, что ждет девочку.