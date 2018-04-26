Звезда дискотек 2000-х удивил исполнением украинской народной песни: видеофакт

Ирано-шведский певец Arash удивил исполнением украинской народной песни "Несе Галя воду" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Артист, чьи хиты "Boro Boro", "Tike Tike Kardi" и "Chori Chori" буквально "рвали" все дискотеки в 2000-х, спел украинскую песню на радиостанции "Люкс ФМ".

Араш Instagram @arashmusic

"Араш Васильевич поет, как настоящий казак. И знаете, это просто потрясающе! Вы даже не услышите акцента. Араш - настоящий украинец", - подписали видео работники радио.

Посмотреть видео народной песни "Несе Галя воду" в исполнении Араша можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее в финале российского вокального шоу "Голос.Дети" исполнили украинскую народную песню "Цвіте терен".