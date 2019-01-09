Звезда Comedy Club рассказал о сексуальном опыте с мужчиной

Известный российский юморист, звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал о "сексуальном опыте" с мужчиной, который он получил в юношеском возрасте.

Так, артист стал гостем программы "Зашкварные истории", которая выходит на YouTube. В рамках интервью он поделился пикантной историей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По признанию Тимура, в юности он практически ничего не знал о геях, и представление о сексуальных меньшинствах у него сложилось лишь на основании фильма "Полицейская академия".

Тимур Батрутдинов в шоу "Зашкварные истории" Скриншот из видео

"Я первокурсник, который смотрит на людей, которых хотя бы один раз показали по телевизору, как на полубогов", — вспомнил он, отметив, что в то время выступал "в подтанцовке" команды Высшей лиги КВН ЛФИ.

"Меня один из членов команды КВН "ЛФИ" позвал на афтерпати. Я был тогда на первом курсе. Не буду говорить его имени. Тусня, сидим бухаем на хате. К концу подошла вечеринка, все начинают расходиться, и остается группа людей "без жилья". Я собираюсь уходить, и этот человек предложил принять ванну", – рассказал Тимур.

Тимур Батрутдинов в шоу "Зашкварные истории" Скриншот из видео

По словам комика, он согласился остаться в гостях, так как не заподозрил ничего странного в поведении знакомых.

"И тут открывается дверь, заходит он в полотенце (пока что) и говорит: "Ну, слушай, мы же здесь все друзья... Ты не против? Я просто тоже хотел ванну принять, а ты уже набрал воду..." — отметил Батруднинов, добавив, что принял необычную ситуацию за своеобразный обряд посвящения в КВНщики.

Вслед за этим "гость" сбросил с себя полотенце и залез в ванну к Тимуру. После этого, по словам Батрутдинова, мужчина вышел из ванной и пошел спать. Сам же артист рассказал, что ему в ту ночь пришлось спать на полу, так как в квартире было мало места.

Тимур Батрутдинов в шоу "Зашкварные истории" Скриншот из видео

"Просыпаюсь от того, что чья-то рука наглаживает мне грудь. Я пьяный спросонья начинаю тоже гладить эту руку. Начинаю с кисти, сползаю ниже и попадаю "в волосяные заросли". Я осознаю, что меня гладит мужик, и я глажу мужика... Я не понял, что произошло, быстро схватил свои вещи. Все закончилось тем, что я просто убежал", — вспомнил звезда Comedy Club.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные в РФ комики Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Михаил Галустян показали, как могли бы сложиться отношения стран мира, если бы они были женщинами. Видео произвело фурор в сети, собрав тысячи просмотров.