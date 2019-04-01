Звезда ''95 Квартала'' празднует день рождения: как спустя годы выглядит юморист

В понедельник, 1 апреля, 36 день рождения отмечает участник юмористической студии "Квартал 95", актер и комик Мика Фаталов.

Ко дню рождения юмориста OBOZREVATEL вспомнил главное из его биографии, а также проследил за тем, как за годы Фаталов изменился внешне.

Мика Тосунян (Фаталов) родился в 1983 году в Баку (Азербайджан). В 1989 году семья будущего юмориста переехала в Украину. Со школьных лет мальчик проявлял себя творчески, отличался сильным темпераментом, участвовал во всевозможных творческих вечерах, конкурсах, театральных постановках. В студенческие годы увлекся "КВН" и футболом.

До появления на большой сцене и ТВ Фаталов освоил много смежных профессий, стал дипломированным актером и режиссером, закончил Луганский колледж культуры и искусств и Луганский государственный институт культуры и искусств. Он не только выступает в основном актерском составе "Вечернего Квартала", но и занимается административной работой.

В составе КВН-команд "ВаБанк", "Кого позвать" неоднократно становился чемпионом в различных первенствах "Клуба веселых и находчивых". Несколько раз участвовал в фестивалях КВН в Сочи.

В 2004 году актер начал сотрудничество с "Кварталом 95", а в 2008-м переехал в Киев и стал старшим менеджером, а позже — административным директором проекта "Вечерний Квартал". В основном актерском составе "Квартала" Мика выступает с 2012 года.

В популярном сериале "Слуга народа" Мике Фаталову пришлось сыграть главу СБУ — честного и принципиального борца с коррупцией.

Женат. Вместе с женой Милой воспитывает дочь Еву, от первого брака жены, и общего сына Лионеля.

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